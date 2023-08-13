В супермаркет завезли бананы с кокаином более чем на 90 миллионов долларов

Чешская полиция заявила, что обнаруженная партия кокаина была рекордной.

Сотрудники сети супермаркетов "Альберт" в Клечанах вблизи чешской столицы Праги во время разгрузки ящиков с бананами обнаружили подозрительные пакеты и обратились в полицию.

Как сообщает чешский телеканал TV Nova, полицейские, прибыв по вызову, изъяли в общей сложности 646 килограммов кокаина, спрятанного среди бананов.

В каждом из 42 ящиков, обычно используемых для транспортировки бананов, было более 15 килограммов наркотиков.

Также читайте В Украину из Эквадора поступали крупные партии кокаина: что об этом известно

В полиции отметили, что изъятое количество наркотика, вероятно, принадлежит к одной из крупнейших партий в Чехии. Почти четыре часа наркотики грузили в полицейские машины.

По информации TV Nova, полиция провела обыски на других складах сети по всей стране, но в других местах наркотики не обнаружили.

"Мы обыскали всю партию бананов, которая направлялась в Чехию из Эквадора через Амстердам", — объяснила представитель Национального центра контроля за наркотиками Люси Шмолдасова.

По ее словам, вероятно, кто-то из организаторов наркотрафика не успел вовремя изъять наркотики из груза бананов.

Напомним, в марте этого года полиция Эквадора обнаружила почти 8,8 т кокаина среди доставлявшихся в Бельгию бананов.

Читайте также: