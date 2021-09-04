В супермаркетах Новой Зеландии после теракта изымают из продажи ножи и ножницы

В супермаркетах Новой Зеландии после теракта изымают из продажи ножи и ножницы

Ножи и ножницы изымают с полок, пока не будет принято решение, стоит ли их продавать в дальнейшем.

В Новой Зеландии две сети супермаркетов — Countdown и Foodstuffs — изъяли из продажи ножи и ножницы после теракта, произошедшего в магазине Окленда.

Об этом сообщает Stuff.

"Это ни в коем случае не сомнение в наших клиентах, а скорее акт поддержки нашей команды. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали себя в безопасности, когда приходят на работу", — сказала генеральный менеджер службы безопасности сети Countdown Кире Ганнифин.

По ее словам, ножи и ножницы изымают с полок, пока не будет принято решение, стоит ли их продавать в дальнейшем.

Напомним:

Нападение в супермаркете Countdown в торговом центре LynnMall в районе Нью-Линн произошло в пятницу, 2 сентября. Свидетели рассказали, что мужчина вытащил нож с витрины и ударил им посетителей.

Countdown в торговом центре LynnMall в районе Нью-Линн произошло в пятницу, 2 сентября. Свидетели рассказали, что мужчина вытащил нож с витрины и ударил им посетителей. Нападавший — гражданин Шри-Ланки, который десять лет назад прибыл в страну. Кроме того, он находился под надзором полиции в течение последних пяти лет. Ведь правоохранители были обеспокоены его идеологическими взглядами. Мужчина был известен многим агентствам, а также был в списке наблюдения за терроризмом, ведь был вдохновлен группой "Исламское государство. Полиция убила нападавшего в течение 60 секунд после содеянного.

"Исламское государство. в течение 60 секунд после содеянного. Шесть человек получили ножевые ранения. Отмечается, что трое из шести раненых находятся в критическом состоянии.

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