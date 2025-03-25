В супермаркетах Польши появились наборы выживания на случай войны

В известной многим украинцам сети супермаркетов Польши начали продавать эвакуационные рюкзаки в случае войны или чрезвычайной ситуации.

Об этом пишут польские СМИ.

"Постоянная угроза со стороны России, которая ведет войну с Украиной, заставила многих поляков охотнее смотреть на вещи, которые можно было использовать во время возможной экстренной эвакуации. В то время как польское правительство еще работает над специальным военным пособием, которое будет распространяться среди всех граждан, сеть Biedronka уже представила в своем предложении специальный рюкзак для выживания", – говорится в сообщении.

Хотя нигде в предложении не указано, что это действительно эвакуационный рюкзак, его содержимое автоматически говорит об этом.

Рюкзак укомплектован 15 многофункциональными аксессуарами, среди которых рекомендованные Правительственным центром безопасности элементы. Рюкзак содержит, среди прочего: тактический нож, светодиодный фонарик, блокнот с карандашом, а также разжигатель для огня и термоспальник.

Подобные рюкзаки в прошлом году продавались за 149 злотых (1550 грн). Сейчас их можно купить за 129 злотых (1341 грн.).

Рюкзак на случай войны в Польше. Фото fakt.pl/Fakt

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Заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Леснякевич отметил в интервью PAP, что в кризисных ситуациях граждане должны быть самостоятельными, поскольку государство не всегда сможет оказать немедленную помощь.

"Пусть мы будем готовы, в пределах своих возможностей, хотя бы до трех суток выживания без помощи государственных структур. Пусть у нас будет запас воды, необходимых медикаментов, средств гигиены и санитарии, запас продуктов, освещение, которое будет работать без электросети, заряжены павербанки. Пусть у нас будет и транзисторный радиоприемник, потому что сегодня мы забыли, что иногда это может быть единственная среда для получения сообщений", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Литва и Польша усиливают защиту от России и дополнительно укрепляют границу.

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