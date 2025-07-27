В супермаркете мужчина с ножом напал на людей, ранены более 10 человек (фото)

Мужчина ранил посетителей / © APnews

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В городе Траверс-Сити, штат Мичиган, США в супермаркете Walmart мужчина с ножом напал на посетителей В результате инцидента по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Об этом пишет CNN.

Подозреваемого, 42-летнего жителя штата Мичиган, задержали на месте происшествия через несколько минут после вызова полиции. Шериф Майкл Ши отметил, что нападавший действовал один, и нет информации о других подозреваемых.

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По словам шерифа округа Гранд-Траверс, трое пострадавших находятся на операции, шестеро из раненых — мужчины, пять — женщины. Все они получили ножевые ранения.

Медицинская система Munson Healthcare, которая лечит пострадавших, сообщила, что шестеро пациентов находятся в критическом состоянии, пятеро — в тяжелом.

По словам шерифа, граждане помогли задержать нападавшего и оказали первую помощь пострадавшим.

© CNN

Инцидент произошел возле касс супермаркета, а орудием нападения стал складной нож.

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К расследованию также присоединились полиция штата Мичиган и ФБР. Walmart после очистки места происшествия сможет возобновить работу.

Губернатор штата Гретчен Уитмер выразила соболезнования пострадавшим и поблагодарила правоохранителей за быстрое задержание нападавшего.

Нападение в США / © CNN

Траверс-Сити — родной город мужа бывшего министра транспорта США Пита Буттигига, который вместе с мужем Частеном и детьми живет здесь. Буттигиг также выразил соболезнования жертвам и их семьям.

Нападение в США / © CNN

Представитель Walmart Джо Пенингтон назвал произошедшее недопустимым и поблагодарил первую линию реагирования.

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Шериф округа призвал жителей быть бдительными, отметив, что подобное насилие является редкостью для региона, но никто не застрахован от таких случаев.

Напомним, на концерте американского рэпера Boosie Badazz произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, когда исполнитель выступал на сцене. К сожалению, есть пострадавшие.