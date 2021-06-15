В супермаркете США спор из-за маски закончился смертельной стрельбой

Покупатель застрелил кассира, которая поспорила с ним о ношении маски.

В американском штате Джорджия в результате стрельбы в одном из супермаркетов в Атланте погибла кассирша, которая поспорила с покупателем о ношении защитной маски.

Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает Fox News.

По данным главы полиции округа Декальб Мелоди Мэддокс, между подозреваемым и сотрудницей Big Bear "состоялась некоторая конфронтация, спор относительно ношения маски", в ходе которого мужчина вытащил оружие и выстрелил.

Кассира госпитализировали, однако врачи констатировали смерть.

В результате инцидента также пострадал 30-летний сотрудник резервного подразделения офиса шерифа округа Декальб, который вмешался в конфликт и открыл огонь в ответ.

Кроме того, в больнице с огнестрельными ранениями находится и сам стрелок Виктор Ли Такер. Нападающего арестовали, когда он пытался выползти из супермаркета.

Детали инцидента выясняют правоохранители.

Ранее в сумском магазине покупатель без маски порезал охраннику лицо, а продавцу — руки.

Новости мира: из-за массовой стрельбы в США власть хочет усложнить доступ граждан к оружию

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку