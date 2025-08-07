В Суровикино атакован важный железнодорожный узел: дроны ВСУ бьют по логистике врага

Дрон / © ТСН.ua

Суровикино, Волгоградская область РФ: украинские дроны атакуют железнодорожный узел.

Об этом сообщает канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко .

Атакуют успешно. Волгоград ввел план "Ковёр" в аэропорту.

Именно Суровикино расположено на пересечении важных железнодорожных направлений: - Волгоград - Ростов-на-Дону - основная линия для опрокидывания техники и личного состава в сторону оккупированного Донбасса, Азовского побережья и Крыма - железная дорога идет через Лиху и Миллерово - дальше разветвляется в Луганск, Мари.

Это делает город ключевым хабом для военных эшелонов из Центральной и Поволжской части РФ в сторону Юга и оккупированных территорий.

Напомним, что дроны вторично за ночь атаковали Ростовскую область : раздались взрывы и возник пожар.

В ночь на 6 августа в станице Тацинской Ростовской области РФ раздались мощные взрывы, зафиксировано падение обломков сбитых дронов и пожар.