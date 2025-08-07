- Дата публикации
В Суровикино атакован важный железнодорожный узел: дроны ВСУ бьют по логистике врага
Украинские дроны атаковали железнодорожный хаб в Суровикино Волгоградской области, который является ключевым пунктом для опрокидывания техники в оккупированные территории.
Суровикино, Волгоградская область РФ: украинские дроны атакуют железнодорожный узел.
Об этом сообщает канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко .
Атакуют успешно. Волгоград ввел план "Ковёр" в аэропорту.
Именно Суровикино расположено на пересечении важных железнодорожных направлений: - Волгоград - Ростов-на-Дону - основная линия для опрокидывания техники и личного состава в сторону оккупированного Донбасса, Азовского побережья и Крыма - железная дорога идет через Лиху и Миллерово - дальше разветвляется в Луганск, Мари.
Это делает город ключевым хабом для военных эшелонов из Центральной и Поволжской части РФ в сторону Юга и оккупированных территорий.
Напомним, что дроны вторично за ночь атаковали Ростовскую область : раздались взрывы и возник пожар.
В ночь на 6 августа в станице Тацинской Ростовской области РФ раздались мощные взрывы, зафиксировано падение обломков сбитых дронов и пожар.