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В Свердловской области РФ загорелись склады с порохом: в чем причина

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2305
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В Свердловской области РФ загорелись склады с порохом: в чем причина

В Свердловской области России загорелись склады с порохом / Фото: скриншот с видео

Произошло возгорание двух складов с порохом, огонь угрожает перекинуться на 18 соседних хранилищ взрывоопасной продукции.

В субботу, 6 мая, в результате мощного лесного пожара, бушующего в Свердловской области России, вспыхнули склады с порохом в поселке Первомайском. Население готовится к эвакуации.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на местные экстренные службы.

По предварительной информации, произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох.

В настоящее время идет подготовка к эвакуации жителей поселка Первомайского, в котором проживает около 400 человек.

Тем временем огромное облако дыма приближается к областному центру – городу Екатеринбургу.

В МЧС РФ сообщили, что погода может усугубить ситуацию — в области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Напомним, ранее, 27 апреля, в Курганской области России лесной пожар перекинулся на территорию завода "Курганстальмост" в областном центре.

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Дата публикации
Просмотры
2305
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