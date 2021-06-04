В Сыктывкаре женщина умерла возле больницы, в которой ее не госпитализировали: тело пролежало 6 дней

Правоохранители начали проверку и служебное расследование.

В российском городе Сыктывкар женщина умер на территории больницы. Ее тело не замечали почти неделю.

Об этом пишет Mash.

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49-летняя Елена Харчилава поступила в больницу с открытой травмой головы еще 26 мая. Пациентка была пьяна и плохо себя чувствовала. Ей сделали компьютерную томографию и обработали раны, но не госпитализировали. Около 22:00 она вышла на улицу, и последующие шесть дней женщину никто не видел.

Родные забеспокоились и пошли к волонтерам. 29 мая начались поиски. Через два дня Елену нашли мертвой — полиция наконец пересмотрела камеры возле больницы. Она лежала в зеленой зоне — около 100 метров от входа, где часто убирают работники больницы. 6 дней тело было там, и никто не заметил. Правоохранители начали проверку, в больнице проводят служебное расследование — можно ли было отпускать пациентку.

Напомним, в Харьковской области из-за аппендицита умер 5-летний мальчик. Врач-хирург не смог принять ребенка, потому что в это время оперировал другого пациента.

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