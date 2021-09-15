"В Таджикистане бы тоже за шасси хватались": слова Байдена об эвакуации вызвали скандал

"В Таджикистане бы тоже за шасси хватались": слова Байдена об эвакуации вызвали скандал

МИД Таджикистана даже вручило ноту протеста послу Соединенных Штатов из-за такого заявления.

Президент США Джо Байден заявил, что если бы Соединенные Штаты решили устроить эвакуацию, скажем, в Таджикистане, то сцена с людьми, свисающими с шасси самолета в воздухе, как в аэропорту Кабула, могла повториться и в этой стране.

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"Если бы мы были в Таджикистане, посадили C-130 и сказали, что позволим всем, кто нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то люди бы тоже хватались за шасси", — сказал Байден, комментируя критику в свой адрес относительно провальной эвакуации из аэропорта Кабула.

Таджикистан такое заявление американского президента обидело.

МИД Таджикистана даже вручило ноту протеста послу Соединенных Штатов Джону Марку Поммершайму. Об этом сообщает пресс-служба таджикского внешнеполитического ведомства.

В ноте отмечается, что подобные высказывания "не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства".

Напомним

Во время эвакуации в аэропорту Кабула люди в буквальном смысле бросались под шасси самолетов.

В Сеть попало видео взлета самолета C-17A ВВС США. Афганская молодежь на двигателе американского самолета пыталась покинуть страну. Сообщалось, что тогда несколько человек, которые цеплялись на шасси и другие детали самолета, разбились насмерть.

Сообщалось, что тогда несколько человек, которые цеплялись на шасси и другие детали самолета, разбились насмерть. В самолете США нашли останки футболиста молодежной сборной Афганистана, который залез в отсек шасси.

Новости мира: в аэропорту Кабула люди в буквальном смысле бросаются под шасси самолетов

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