"В Таджикистане бы тоже за шасси хватались": слова Байдена об эвакуации вызвали скандал

МИД Таджикистана даже вручило ноту протеста послу Соединенных Штатов из-за такого заявления.
Президент США Джо Байден заявил, что если бы Соединенные Штаты решили устроить эвакуацию, скажем, в Таджикистане, то сцена с людьми, свисающими с шасси самолета в воздухе, как в аэропорту Кабула, могла повториться и в этой стране.
"Если бы мы были в Таджикистане, посадили C-130 и сказали, что позволим всем, кто нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то люди бы тоже хватались за шасси", — сказал Байден, комментируя критику в свой адрес относительно провальной эвакуации из аэропорта Кабула.
Таджикистан такое заявление американского президента обидело.
МИД Таджикистана даже вручило ноту протеста послу Соединенных Штатов Джону Марку Поммершайму. Об этом сообщает пресс-служба таджикского внешнеполитического ведомства.
В ноте отмечается, что подобные высказывания "не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства".
Напомним
- Во время эвакуации в аэропорту Кабула люди в буквальном смысле бросались под шасси самолетов.
- В Сеть попало видео взлета самолета C-17A ВВС США. Афганская молодежь на двигателе американского самолета пыталась покинуть страну. Сообщалось, что тогда несколько человек, которые цеплялись на шасси и другие детали самолета, разбились насмерть.
- В самолете США нашли останки футболиста молодежной сборной Афганистана, который залез в отсек шасси.