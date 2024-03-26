В Таджикистане российские следователи допрашивают целую семью из-за стрельбы в "Крокусе"

Следователи из РФ подозревают в нападении на концертный зал "Крокус Сити Голл" четырех граждан Таджикистана. Их допрашивают силовики.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в таджикских органах безопасности.

Как стало известно, таджикские силовики провезли семьи подозреваемых из городов Вахдат и Гиссар, а также района Рудаки в столицу Душанбе. А процесс расследования контролирует лично президент Эмомали Рахмон.

Комментируя теракт, президент страны сказал, что нападение является "позорным и ужасным событием". Он также призвал граждан оградить своих детей от вредных влияний.

Напомним, издание US. News описало хронологию событий до и после теракта в "Крокус Сити Холл".

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