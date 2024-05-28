В Таганроге под ударом мог оказаться авиационный ремонтный завод – спутниковые фото

В российском Таганроге 26 мая был зафиксирован пожар.

В российском Таганроге 26 мая дроны могли атаковать авиационный ремонтный завод.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки.

Днем 26 мая в Таганроге были зафиксированы пожары в районе 325 авиационного ремонтного завода, на котором ремонтируют российские самолеты, в частности Ил-76.

Отмечается, что очаги пожара находились в районе взлетно-посадочной полосы.

Авиационный ремонтный завод в Таганроге / Фото: Telegram / Крымский ветер

Авиационный ремонтный завод в Таганроге / Фото: Telegram / Крымский ветер

Мониторинговый канал также напомнил, что в Таганроге есть завод "Бериева", который в марте уже атаковали беспилотники.

Напомним, в Сети показали спутниковые фото последствий удара дроном по загоризонтной РЛС в Орске.

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