В Таганроге под ударом мог оказаться авиационный ремонтный завод – спутниковые фото

В российском Таганроге 26 мая был зафиксирован пожар.
В российском Таганроге 26 мая дроны могли атаковать авиационный ремонтный завод.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки.
Днем 26 мая в Таганроге были зафиксированы пожары в районе 325 авиационного ремонтного завода, на котором ремонтируют российские самолеты, в частности Ил-76.
Отмечается, что очаги пожара находились в районе взлетно-посадочной полосы.
Мониторинговый канал также напомнил, что в Таганроге есть завод "Бериева", который в марте уже атаковали беспилотники.
Напомним, в Сети показали спутниковые фото последствий удара дроном по загоризонтной РЛС в Орске.
Читайте также ведущие новости дня:
- "Россия нашла слабое место": Жданов ответил, зачем враг каждый день терроризирует Харьков — сколько могут продолжаться страшные обстрелы
- "Затолкали в автомобиль и увезли на безлюдную улицу": детали скандала с ТЦК в Киевской области
- Зарплаты более 70 тысяч гривен: какая работа наиболее высокооплачиваемая в Украине