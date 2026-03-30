В Таганроге раздались десятки взрывов во время атаки БпЛА (видео)

Дроны атаковали Таганрог / © Associated Press

Реклама

В российском городе Таганрог в Ростовской области вечером 29 марта зафиксировали серию мощных взрывов на фоне атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и местные власти.

По словам очевидцев, взрывы продолжались более двух часов. В соцсетях отмечают, что за это время раздалось около 20 взрывов.

Реклама

Некоторые источники называют эту атаку самой масштабной для города с начала полномасштабной войны.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил о погибшем и раненом в результате удара.

Также, по его словам, на местах падения обломков или попаданий зафиксировано разрушение и возгорание.

«Есть возгорание и разрушение на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются», — отметил он.

Реклама

Чиновник добавил, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку, а в регионе объявлен режим беспилотной опасности.

Кроме Таганрога, об атаке дронов сообщают и в Краснодаре.

По предварительной информации из соцсетей, один из беспилотников мог попасть в многоэтажный жилой дом.

Ранее сообщалось, что Центр спецопераций «Альфа» СБУ и подразделения ВМС нанесли удар по производственным корпусам российского завода «Атлант Аэро» в Таганроге.

Реклама

