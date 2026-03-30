В Таганроге раздались десятки взрывов во время атаки БпЛА (видео)
В российском городе Таганрог в Ростовской области вечером 29 марта зафиксировали серию мощных взрывов на фоне атаки беспилотников.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и местные власти.
По словам очевидцев, взрывы продолжались более двух часов. В соцсетях отмечают, что за это время раздалось около 20 взрывов.
Некоторые источники называют эту атаку самой масштабной для города с начала полномасштабной войны.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил о погибшем и раненом в результате удара.
Также, по его словам, на местах падения обломков или попаданий зафиксировано разрушение и возгорание.
«Есть возгорание и разрушение на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются», — отметил он.
Чиновник добавил, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку, а в регионе объявлен режим беспилотной опасности.
Кроме Таганрога, об атаке дронов сообщают и в Краснодаре.
По предварительной информации из соцсетей, один из беспилотников мог попасть в многоэтажный жилой дом.
Ранее сообщалось, что Центр спецопераций «Альфа» СБУ и подразделения ВМС нанесли удар по производственным корпусам российского завода «Атлант Аэро» в Таганроге.
Мы ранее информировали, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала порта «Усть-Луга» в Ленинградской области РФ.