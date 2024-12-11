В Таганроге раздался ряд взрывов: есть сообщения о повреждении важного промышленного комплекса

В ночь на 11 декабря в Таганроге были слышны взрывы и звуки сирены.

Об этом сообщили местные жители.

Местный мэр заявила, что речь идет об атаке БПЛА.

"По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", — говорилось в официальном заявлении.

"Сегодня ночью ракетную атаку потерпел Таганрог. Повреждение получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется", — позже заявили представители власти.

Местные жители утверждают, что атакован ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева". Подтверждений этой информации пока нет.

Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работала над 4 регионами и Крымом.

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