В Таганроге уничтожен российский самолет А-50, который ремонтировали на авиазаводе — Гончаренко

Речь идет о самолете, который в прошлом году пострадал в результате атаки неизвестных дронов на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.

Во время ночной атаки беспилотников на авиационный завод имени Бериева в российском городе Таганроге главной целью был самолет ДРЛО А-50 ВКС России, находившийся там на ремонте и модернизации.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Речь идет о самолете, который в прошлом году пострадал в результате атаки неизвестных дронов на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.

По словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, этот борт после отправления его в Россию большую часть времени находился под открытым небом, а ремонтные работы его комплекса "Шмель" в полном объеме за год простоя не стартовали.

"Источники не уточняют, пострадал ли сам самолет, однако в целом говорят об атаке на завод неохотно. Нам удалось узнать, что на завод прилетело четыре дрона", — пишут в российском паблике.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко поздно вечером 9 марта сообщил, что его источники подтверждают информацию об уничтоженном самолете А-50.

Напомним, в конце февраля 2023 года в результате удара дронов российский самолет ДРЛО А-50У получил критические повреждения передней и центральной части, в частности, авионику радиолокационной антенны радарного комплекса "Шмель". Ответственность за нападение взяли на себя "белорусские партизаны". Силовики Лукашенко, якобы, нашли рядом с местом инцидента сумку с пультами управления дронами.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о сбитом 23 февраля российском самолете А-50 с позывным "Баян".

15 января этого года Воздушные силы ВСУ уже уничтожили один российский самолет А-50. Это произошло над Азовским морем.

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