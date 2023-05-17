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В Таиланде катер врезался в сигнальную вышку: пострадали более 20 россиян (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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В Таиланде в результате аварии катера пострадали более 20 российских туристов / © Facebook/phuketinfocenter
В Таиланде в результате аварии катера пострадали более 20 российских туристов / © Facebook/phuketinfocenter
В Таиланде в результате аварии катера пострадали более 20 российских туристов / © Facebook/phuketinfocenter

Четверо граждан РФ, по информации местных медиков, находятся в критическом состоянии.

В среду, 17 мая, в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда по меньшей мере 35 человек получили разные травмы.

Об этом сообщает Phuket Info Centre.

В сообщении говорится, что инцидент произошел на расстоянии около 100 метров от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг.

Среди пострадавших – 21 гражданин РФ, восемь – Казахстана, три – Таиланда, а также по одному гражданину Гонконга, Китая и Украины.

Местное Минздрав отмечает, что четверо пострадавших россиян и два тайца находятся в критическом состоянии.

Напомним, в роскошной гостинице в Бангкоке, Таиланд, нашли расчлененной 24-летнюю модель из Украины.

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Дата публикации
Просмотры
143
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