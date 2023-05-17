В Таиланде катер врезался в сигнальную вышку: пострадали более 20 россиян (фото)

Четверо граждан РФ, по информации местных медиков, находятся в критическом состоянии.
В среду, 17 мая, в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда по меньшей мере 35 человек получили разные травмы.
Об этом сообщает Phuket Info Centre.
В сообщении говорится, что инцидент произошел на расстоянии около 100 метров от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг.
Среди пострадавших – 21 гражданин РФ, восемь – Казахстана, три – Таиланда, а также по одному гражданину Гонконга, Китая и Украины.
Местное Минздрав отмечает, что четверо пострадавших россиян и два тайца находятся в критическом состоянии.
Напомним, в роскошной гостинице в Бангкоке, Таиланд, нашли расчлененной 24-летнюю модель из Украины.
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