В Таиланде начались сильные наводнения: под угрозой древние храмы из списка ЮНЕСКО

В Таиланде начались сильные наводнения: под угрозой древние храмы из списка ЮНЕСКО

Военные делают укрепления из мешков песка.

Сильное наводнение из-за тропического шторма началась в Таиланде.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 28 сентября.

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Страдает треть страны — это преимущественно северные регионы. Там затопило 60 тысяч домов, а люди вплавь спасают свои пожитки.

Ситуация осложняется и сезонными дождями. Синоптики предупреждают, что к наводнениям также следует готовиться столице — Бангкоку, а также популярному среди туристов городу Аюттхая. К слову, в нем расположены древние храмы, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На их защиту отправили военных, которые обкладывают памятники мешками с песком.

Новости мира: в Таиланде случилось сильное наводнение за тропического шторма

Как сообщалось, сильное наводнение из-за ливней началась на юге и западе Испании. Особенно досталось провинциям Эстре-Мадура и Андалусия. В некоторых городах поток воды был такой силы, что составил машины на дорогах друг на друга. Жертв или пострадавших нет, однако затоплены сотни домов.

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