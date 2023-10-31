Парикмахер мгновенно отреагировал и спас жизнь девочке, подавившейся монетой (видео)

В Таиланде парикмахер местного заведения не медлил и спас жизнь подавившейся монетой девочке.

Об этом говорится в сообщении BILD.

Как видно из камер наблюдения одной из парикмахерских в Таиланде, туда забежала женщина с девочкой на руках.

В Таиланде парикмахер спас жизнь девочке, случайно проглотившей монету Фото: скирн BILD

Она быстро объяснила, что девочка случайно проглотила монету и теперь задыхается.

Мастер перевернул ребенка вниз головой и помог ему выплюнуть монету, после чего невозмутимо вернулся к работе.

Напомним о трагедии в Днепре. Там от удушения умер шестимесячный малыш, подавившийся полиэтиленовым пакетом. Маленький нашел его и потащил в рот. Полиэтилен перекрыл верхние дыхательные пути. 45 минут медики "скорой" проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, безрезультатно.

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