Парикмахер мгновенно отреагировал и спас жизнь девочке, подавившейся монетой (видео)

Реакция мужчины ошеломляет.
В Таиланде парикмахер местного заведения не медлил и спас жизнь подавившейся монетой девочке.
Об этом говорится в сообщении BILD.
Как видно из камер наблюдения одной из парикмахерских в Таиланде, туда забежала женщина с девочкой на руках.
Она быстро объяснила, что девочка случайно проглотила монету и теперь задыхается.
Мастер перевернул ребенка вниз головой и помог ему выплюнуть монету, после чего невозмутимо вернулся к работе.
Напомним о трагедии в Днепре. Там от удушения умер шестимесячный малыш, подавившийся полиэтиленовым пакетом. Маленький нашел его и потащил в рот. Полиэтилен перекрыл верхние дыхательные пути. 45 минут медики "скорой" проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, безрезультатно.
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