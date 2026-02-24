В Таиланде погибло 72 тигры: популярные туристические парки закрыты

Тигр / © Reuters

Власти Таиланда начали масштабное расследование обстоятельств гибели 72 тигров в известных туристических объектах провинции Чиангмай. Массовый падеж животных произошел в период с 8 по 19 февраля в популярных заведениях «Королевство тигров Мэ Таэнг» и «Королевство тигров Мэмим», где туристам разрешали непосредственно контактировать с хищниками.

Об этом пишет Independent.

Причины гибели тигров и меры безопасности

Предыдущие лабораторные исследования выявили у погибших особей вирус чумы собак — крайне контагиозное заболевание, поражающее дыхательную, нервную и пищеварительную систему. Также в некоторых образцах зафиксировали сопутствующие бактериальные инфекции. Хотя вирус обычно ассоциируется с собаками, для больших кошачьих он часто является летальным.

Директор регионального отделения заповедной территории Критсаям Конгсатри подтвердил, что туши животных были похоронены с соблюдением строгих протоколов.

«Мы идентифицировали и обозначили каждое место захоронения, чтобы предотвратить любые попытки попадания частей тел погибших тигров на черный рынок дикой природы», — сообщил чиновник.

Состояние парков и персонала

В настоящее время оба парка закрыты на двухнедельную дезинфекцию. Несмотря на то, что случаев заражения среди людей не зафиксировано, персонал и ветеринары находятся под 21-дневным контролем. Специалисты отмечают, что сложность ситуации заключалась в позднем выявлении симптомов. Ведь специфика диких животных не позволяет диагностировать болезнь на ранних стадиях так эффективно, как у домашних питомцев.

Кроме вирусной версии, рассматривается гипотеза о возможном заражении через некачественный корм (сырую курятину) или слабый иммунитет животных вследствие инбридинга (близкородственного скрещивания) в неволе.

Защитники животных подвергают критике такие зоопарки. Эксперты говорят, что из-за постоянных развлечений с туристами тигры находятся в стрессе и чаще болеют. В группе Peta Asia уверены: трагедии не произошло, если бы люди перестали ходить в такие заведения.

