В Таиланде полуобнаженный россиянин с топором устроил дебош на Пхукете (фото)

В Таиланде в администрацию Пхукета проник полуобнаженный мужчина, еще и гражданин РФ, и устроил там дебош. С собой у него был топор.

Об этом пишет издание KhaoSod.

Как отмечается, инцидент произошел ночью 17 января в администрации Пхукета. Туда проник полуобнаженный человек с топором и устроил дебош. Он разбил стеклянную дверь офиса местного губернатора

Первым мужчину заметил охранник, услышавший звонок телефона и решил проверить, находится ли кто-нибудь в помещении. Оказалось, что там, на первом этаже у лифта, скрывался неизвестный.

Его сотрудники службы безопасности пытались задержать, однако он скрылся. Впоследствии уже на место происшествия прибыли полицейские, заметившие следы крови на полу. Под столом помощника губернатора лежал пожарный топор. Орудие также было залито кровью.

Впоследствии подозреваемого удалось задержать. Им оказался 24-летний гражданин РФ. Его доставили в психушку с предварительным диагнозом: "психическое расстройство".

Напомним, что в России самолет дважды не смог вылететь в Таиланд – 387 пассажиров застряли в аэропорту.

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