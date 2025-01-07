В Таиланде слон убил туристку: как это произошло и что известно о погибшей

В Таиланде "охваченный паникой" слон убил испанку, когда она купала животное.

Об этом сообщает BBC.

22-летняя Бланка Гарсия мыла слона в Центре по уходу за слонами Ко Яо в прошлую пятницу, когда животное воткнуло в нее бивень.

Эксперты рассказали, что слон мог испытать стресс из-за необходимости общаться с туристами за пределами своей природной среды обитания.

Гарсия, изучавшая право и международные отношения в испанском Университете Наварры, жила на Тайване в рамках программы обмена студентами.

Она посещала Таиланд со своим парнем, ставшим свидетелем нападения.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что испанское консульство в Бангкоке оказывает помощь семье Гарсии.

Купание слонов – популярное развлечение среди туристов в Таиланде, где проживает более 4000 диких слонов и еще столько же содержится в неволе, согласно данным Департамента национальных парков.

Центр Ко Яо предлагает пакеты "ухода за слонами", позволяющие туристам готовить еду и кормить животных, а также принимать с ними душ и гулять. Эти пакеты стоят от 1900 бат (55 долларов) до 2900 бат.

Зоозащитники ранее критиковали практику купания слонов, отмечая, что она нарушает естественные навыки по уходу за животными и подвергает их ненужному стрессу и потенциальным травмам.

Международная благотворительная организация World Animal Protection уже много лет призывает страны, в частности Таиланд, прекратить разведение слонов в неволе. Более шести из 10 слонов, используемых для туризма в Азии, живут в "крайне неадекватных" условиях, отмечают в благотворительной организации.

"Эти умные и социально сложные животные, способные к сложным мыслям и эмоциям, испытывают глубокие страдания в неволе, поскольку их природные социальные структуры не могут быть воспроизведены искусственно", — заявили представители World Animal Protection.

Напомним, в Боливии гигантский крокодил бросился на лодку с туристами. К счастью, никто из людей не стал его добычей.

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