В Таиланде в отеле расчленили 24-летнюю модель из Украины: убийцу выдал Google Translate (фото)

В роскошной гостинице в Бангкоке, Таиланде, нашли расчлененной 24-летнюю модель из Украины Алену Савченко. В ее убийстве подозревают 25-летнего Яна Ежи Лагоду-Филиппова — британского бизнесмена из Польши.

Об этом пишет The Sun.

Лагода-Филиппов имел рекламный бизнес, зарегистрированный в Лондоне, Алена раньше делала для него фотосессии.

Пара заселилась в отель-апартаменты Key Sathorn-Charoenraj 29 апреля. Персонал заведения утверждает, что они не заметили ничего удивительного в поведении парня и девушки. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как пара смеялась и шутила в коридоре, когда они направлялись в свой гостиничный номер на 32-м этаже. Больше девушку никто не видел, а Лагода-Филиппов 15 мая спешно покинул апартаменты, что вызвало подозрения у охранников отеля.

Затем Лагода-Филиппов остановил такси, за рулем которого находился 56-летний Сурачай Сабайбанг. Мужчина приказал отвезти его в "любое казино". Во время поездки таксист утверждал, что его пассажир использовал приложение Google Translate, чтобы попросить о помощи в разрезании тела Алены.

После этого таксист высадил пассажира и позвонил в гостиницу. Работники которой обнаружили изуродованное тело украинской модели на кровати в роскошных апартаментах.

"Ее лицо было окровавлено, а голова частично отрезана глубоким порезом от шеи до левого плеча. Левая рука жертвы также была отрезана по запястью, а на груди врачи скорой помощи обнаружили ножевое ранение. Рядом с телом полицейские обнаружили окровавленную пылу купленную в соседнем строительном магазине", — пишет издание.

Девушку пытались расчленить пилой. / Фото: thesun.co.uk

Полиция считает, что девушка была мертвой по меньшей мере двое суток.

Подполковник местной полиции Понгпун Фонхарн рассказал, что она была убита в минувшие выходные: "Жертва приехала в квартиру со своим парнем 29 апреля, но он уехал без нее около полудня 15 мая. Мы узнали, что он нанял такси за 1500 бат (44 доллара) США), чтобы уехать в провинцию Са Каэо. Он, вероятно, пытался пересечь границу с Камбоджей".

Водитель такси, подвозивший подозреваемого рассказал: "Я подобрал подозрительного пассажира, который сказал мне через Google Translate, что хочет поиграть в казино. Когда он не смог найти подходящее место для игры, он попросил меня через приложение помочь ему расчленить тело его подруги".

Гражданина Польши задержали в понедельник вечером на пограничном пункте пропуска Араньяпратхет, расположенном в 135 милях в провинции Са Каэо.

Подозреваемый в убийстве 24-летней модели из Украины. / Фото: The Sun

Подполковник полиции Понгпун Фонхарн добавил: "Подозреваемый вел себя очень спокойно, когда его арестовали. Было около 4 часов утра, когда его поймали. Он выпил кофе, как обычно, в своей камере, и начал делать зарядку, словно это была его обычная утренняя рутина. Он ничего не говорил".

Расследование убийства продолжается.

Напомним, в Австралии скончалась финалистка конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022".

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