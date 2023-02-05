В Таиланде во время взлета загорелся российский самолет: на борту было более 300 пассажиров (видео)

Старый самолет модели Boeing следовал из международного аэропорта Пхукета в Москву, когда произошла авария.
В туристическом районе Пхукета в Таиланде при попытке взлета загорелся пассажирский самолет Boeing 767-306ER российской чартерной компании Azur Air, совершавший рейс в Москву. В самолете находились 309 пассажиров и 12 членов экипажа.
Как сообщает Daily Mail, российские авиакомпании эксплуатируют старые самолеты без должного обслуживания после жестких санкций Запада из-за войны Владимира Путина в Украине.
У пассажирского самолета загорелся двигатель после взрыва шасси. Пилоту пришлось прервать полет, пассажиры и экипаж были срочно эвакуированы из самолета, а взрыв вызвал сильную панику.
По информации издания, среди пассажиров на борту находились семьи мужчин, скрывавшихся от указа Путина о мобилизации.
"Технические специалисты авиакомпании уже приступили к работе по устранению неисправностей. Пассажиры рейса ZF-3604 будут снабжены гостиницей, горячим питанием и прохладительными напитками в ожидании вылета в Москву", — говорится в сообщении российской авиакомпании.
Видео этого инцидента опубликовано в соцсетях.
#BREAKING #RUSSIA #THAILAND #PHUKET— loveworld (@LoveWorld_Peopl) February 4, 2023
THAILAND : #VIDEO ACCIDENT ON RUSSIAN AZUR AIR FLIGHT DURING TAKEOFF
Boeing 767-306's landing gear exploded while accelerating on wayway Phuket Airport -flight to Moscow #BreakingNews #UltimaHora #Aviation #Accident #Accidente #Aereo pic.twitter.com/jG3wy4K7gq
#BREAKING #RUSSIA #THAILAND— loveworld (@LoveWorld_Peopl) February 4, 2023
THAILAND : #VIDEO AFTERMATH OF ACCIDENT ON RUSIAN AZUR AIR FLIGHT, PASSENGERS LEAVING PHUKET AIRPORT TO STAY AT HOTELS
Boeing 767's landing gear exploded while accelerating on wayway Airport #BreakingNews #Phuket #Russia #Accident #Accidente pic.twitter.com/E9EVuFk5qo
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что авиалайнеры западного производства, которые не проходят техническое обслуживание из-за санкций, могут использоваться до 2030 года.
"Я уверен, что опаснее летать не стало — и это [отсутствие оригинальных запчастей] ничего не означает", — сказал он.
Чиновник потребовал прекратить называть "каннибализацией" то, что самолеты в России летают с помощью запчастей от других самолетов.
"Это говорят те, кто никогда не работал в гражданской авиации и не знает, что практика замены исправных запчастей от самолета к самолету была распространена всегда, даже в советское время", — заверил он.
Напомним, компания Havas, предоставляющая наземные услуги в аэропортах Турции, сообщила российским и белорусским авиакомпаниям, что может прекратить обслуживание их самолетов американского производства в соответствии с санкциями против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.
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