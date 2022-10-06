Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Таиланде вооруженный мужчина напал на детский сад: не менее 30 погибших

Дата публикации
Просмотры
2597
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Таиланде вооруженный мужчина напал на детский сад: не менее 30 погибших

Фото: Associated Press

Мужчина, ранее работавший в полиции, пришел в детский сад и устроил стрельбу.

На северо-востоке Таиланда вооруженный мужчина (с пистолетом и ножом) совершил нападение на детский сад.

Об этом пишет Би-би-си.

По предварительным данным, по меньшей мере 30 человек, в том числе 23 ребенка, погибли.

Нападение произошло в провинции Нонгбуалампху. По одним данным, после нападения мужчина сбежал, по другим — покончил с собой. Известно, что нападавший ранее работал в полиции и недавно был уволен. Его мотивы неизвестны.

Напомним, в Черногории неизвестный на улице открыл стрельбу по людям. В результате были погибли и ранены.

Стрельба в торговом центре – в Копенгагене 22-летний парень убил 3 человека

Стрельба в торговом центре – в Копенгагене 22-летний парень убил 3 человека

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация