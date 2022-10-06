В Таиланде вооруженный мужчина напал на детский сад: не менее 30 погибших

Мужчина, ранее работавший в полиции, пришел в детский сад и устроил стрельбу.
На северо-востоке Таиланда вооруженный мужчина (с пистолетом и ножом) совершил нападение на детский сад.
Об этом пишет Би-би-си.
По предварительным данным, по меньшей мере 30 человек, в том числе 23 ребенка, погибли.
Нападение произошло в провинции Нонгбуалампху. По одним данным, после нападения мужчина сбежал, по другим — покончил с собой. Известно, что нападавший ранее работал в полиции и недавно был уволен. Его мотивы неизвестны.
Напомним, в Черногории неизвестный на улице открыл стрельбу по людям. В результате были погибли и ранены.
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