В Таиланде задержали пьяных туристов из РФ за вандализм, а с Бали депортировали россиянку, не платившую в кафе

Россияне снова оказались в центре скандала из-за своих выходок за рубежом.

В Таиланде задержали двух пьяных туристов-вандалов из России – 23-летнего Евгения Егорова и 22-летнего Олега Ширшова. Пьяные россияне оставляли на улицах популярного курорта Пхукет "тайные послания" краской.

Об этом пишет местное издание The Thaiger.

Россияне были задержаны в понедельник, 25 марта, около 16:00.

Так, российские туристы, будучи под хмельком, оставили на знаке "Парковка запрещено", который стоял на пешеходной дорожке, загадочную надпись HRDSHT. После этого они разрисовали краской вывеску ресторана возле отделения государственного банка в районе Патонг.

Когда россиянам предъявили обвинение в вандализме, они признали свою вину, заявив, что "были пьяные".

Как рассказали в полиции, во время неправомерных действий россиянин Егоров был за рулем арендованного мотоцикла, а Ширшов ехал на заднем сиденьи.

Издание Social Expat рассказало об еще одном скандальном случае с гражданкой России — на этот раз на Бали (Индонезия).

Так, 53-летняя туристка из России отказывалась оплачивать еду в ресторанах, кафе и спа-услуги в салонах.

Россиянку сначала арестовали, а потом депортировали.

Одной из последних проделок россиянки стало то, что она ворвалась в одну из местных гостиниц и требовала, чтобы ей разрешили бесплатно остаться на ночь.

Напомним, на Бали россиянка устроила истерику в магазине: ее унимали полицейские и медики.

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