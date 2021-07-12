В Таиланде зафиксированы случаи заражения сразу двумя штаммами COVID-19

Сейчас у пациентов нет тревожных симптомов.
В Таиланде среди работников большой строительной площадки зафиксировали семь случаев заражения двумя штаммами коронавируса одновременно. Работники подхватили "Альфа" и "Дельта" штаммы.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, пишет Bangkok Post.
В Минздраве отметили, что большее количество случаев смешанной инфекции может привести к гибриду и, в конечном итоге, к новому варианту коронавируса, добавив, что штамм "Дельта" может стать доминирующим в Таиланде в ближайшее время.
Напомним:
- В Таиланде разрешили смешивать вакцины от коронавируса различных производителей для формирования более устойчивого иммунитета к коронавирусу, в частности, штамма "Дельта". Так, вакцинированным после первой дозы Sinovac могут вводить вторую AstraZeneca.
- Кроме того, в Таиланде вводят комендантский час и новые ограничения в "темно-красных зонах" по COVID-19, в частности в Бангкоке и соседних провинциях, из-за стремительного распространения коронавируса.