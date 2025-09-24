В таиландском Бангкоке обрушилась дорога — кадры последствий

Обрушение дороги в Бангкоке

В Бангкоке (Таиланд) рухнула дорога, образовав воронку глубиной более 50 метров и площадью почти 900 квадратных метров. К счастью, жертв среди людей нет.

Об этом сообщает Reuters.

В Бангкоке обрушилась дорога

Подробности

На видео в социальных сетях видно, как дорога медленно проседает, когда вода изливалась из дренажной трубы, увлекая за собой столбы электропередач. Больница объявила, что не будет принимать пациентов во время инцидента.

«Грязь по строительству подземного поезда просачивалась внутрь. К счастью, погибших и пострадавших нет», — сказал журналистам премьер-министр Анутин Чарнвираку.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт добавил, что прорвало трубу, поэтому были перерезаны линии водоснабжения и электропередач.

«В больнице нет проблем, но мы обеспокоены полицейским участком: там все еще опасно, и население эвакуировали», — сказал он.

Власти ограничили движение транспорта и внимательно следят за ситуацией.

Ранее в индийском штате Раджастха обрушилась часть государственного школьного здания. Погибли по меньшей мере семь детей, еще около 30 получили ранения.

Пострадавших сразу доставили в несколько больниц, состояние части тяжелое.

Обрушение произошло в начале учебного дня, когда ученики еще заходили в школу. Упали крыша и стена одноэтажного здания. Были опасения, что под завалами могли оставаться люди.