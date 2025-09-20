В «Талибани» ответили Трампу на его идею возвращении войск США в Афганистан

Талибан против возвращения войск США в Афганистан / © Associated Press

Движение «Талибан» отвергло возможность возобновления контроля США над ключевой авиабазой в Афганистане.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел группировки Закир Джалал, сообщает BBC.

Он напомнил, что еще во время переговоров в Дохе договоренности не предусматривали никакого присутствия американских военных в стране.

«В течение всей истории афганцы не принимали военного присутствия, и эту возможность полностью отвергли во время переговоров в Дохе и заключенного соглашения. Но дверь открыта для других форм взаимодействия», — подчеркнул Джалал.

Таким образом, по его словам, движение не допустит ни одного возвращения американских войск, даже несмотря на идеи, которые озвучивал действующий президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США пытаются вернуть авиабазу Баграм в Афганистане.

