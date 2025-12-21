- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 630
- Время на прочтение
- 2 мин
В Таллинне в торговом центре прогремел взрыв - детали
В результате взрыва пострадал работник заведения.
В субботу в Таллинне на первом этаже торгового центра Ülemiste прогремел взрыв, есть пострадавший. Полиция подтверждает, что ситуация не связана с терроризмом и пока рассматривается как единичный инцидент.
Об этом заявили представители Эстонской службы защиты государства (KAPO) и руководство торгового центра, сообщает ERR.
«На данный момент ни одно из собранных доказательств не указывает на связь с террористическими или экстремистскими действиями. Уровень угрозы не повышался, а случай является единичным», — сообщил директор KAPO Марго Паллосон.
Инцидент произошел в мусорном контейнере на территории торгового центра Ülemiste. Пострадавший работник получил травмы.
Эксперты Государственной пожарной и спасательной службы проверили все контейнеры в центре и не обнаружили дополнительных опасных предметов.
«Взрыв в крупнейшем торговом центре Эстонии на предпраздничной неделе, безусловно, вызывает волнение и беспокойство у людей. Чтобы поддержать чувство безопасности граждан, мы усиливаем присутствие сил правопорядка в многолюдных местах», — отметил директор Патрульной полиции Эгерт Белицев.
Руководство торгового центра Ülemiste также заверило посетителей в безопасности: помещение проверили, усилили охрану и продолжают сотрудничать с правоохранителями для проведения расследования. «Безопасность наших гостей и работников — первоочередная. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшему и приглашаем посетителей продолжать делать покупки в центре», — добавила Тия Немм, руководитель по маркетингу и корпоративной ответственности Ülemiste.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Москвы прогремел мощный взрыв в культовом магазине игрушек «Детский мир».