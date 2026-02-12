В двух областях РФ раздались взрывы: что стало целью дронов

Атака на РФ

Ночью 12 февраля в Тамбовской и Волгроградской областях РФ раздались взрывы . По предварительным данным, под удар попал завод и склад боеприпасов.

Об этом сообщает ASTRA.

Атака на РФ 12 февраля: детали

Предварительно атакован завод «Прогресс» в Мичуринске Тамбовской области.

В Волгоградской области, вероятно, есть попадание в состав артиллерийских боеприпасов вблизи поселка Котлубань.

Официальной информации от Генштаба ВСУ пока нет. Информация будет обновляться.

Заметим: АО Мичуринский завод «Прогресс» – крупное промышленное предприятие РФ в области высокотехнологичного машиностроения. Среди продуктов:

высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой

электротехника гражданского назначения

оборудование для газо- и нефтепроводов.

Напомним, вчера, 11 февраля, дроны атаковали завод на юге Волгограда .

Так, целью «налета» стало ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка». Это по меньшей мере 9-я атака на пижпредприятие с начала полномасштабного вторжения.