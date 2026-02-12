- Дата публикации
Категория
- Мир
В двух областях РФ раздались взрывы: что стало целью дронов
В результате атаки дронов в РФ пострадали предприятии и склад с боеприпасами.
Ночью 12 февраля в Тамбовской и Волгроградской областях РФ раздались взрывы . По предварительным данным, под удар попал завод и склад боеприпасов.
Об этом сообщает ASTRA.
Атака на РФ 12 февраля: детали
Предварительно атакован завод «Прогресс» в Мичуринске Тамбовской области.
В Волгоградской области, вероятно, есть попадание в состав артиллерийских боеприпасов вблизи поселка Котлубань.
Официальной информации от Генштаба ВСУ пока нет. Информация будет обновляться.
Заметим: АО Мичуринский завод «Прогресс» – крупное промышленное предприятие РФ в области высокотехнологичного машиностроения. Среди продуктов:
высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой
электротехника гражданского назначения
оборудование для газо- и нефтепроводов.
Напомним, вчера, 11 февраля, дроны атаковали завод на юге Волгограда .
Так, целью «налета» стало ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка». Это по меньшей мере 9-я атака на пижпредприятие с начала полномасштабного вторжения.