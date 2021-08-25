В Танзании неизвестный обстрелял посольство Франции: погибли 3 полицейских и охранник

Еще шесть человек получили ранения.

В среду, 25 августа, у посольства Франции в Танзании, в крупнейшем городе африканской страны Дар-эс-Саламе, полицейские ликвидировали неизвестного мужчины, который устроил стрельбу.

Как сообщила в Twitter президент Танзании Самия Сулухия Хасан, он убил трех полицейских и одного сотрудника охранной компании у ворот дипмиссии.

"Злоумышленник нейтрализован, в город вернулся покой", — написала она.

Генеральный инспектор полиции Танзании Саймон Сирро заявил, что террорист, вероятно, был иностранцем и прибыл из Сомали. Он также предположил, что нападение может быть связано с проведением на севере Мозамбика операции против террористических группировок, в которой участвуют танзанийские силы.

Также читайте "Талибан" взял под охрану посольство России в Кабуле

Представитель полиции сообщил, что в результате инцидента еще шесть человек получили ранения.

Момент нападения на посольство зафиксировали на видео очевидцы. Фрагмент записи опубликовал Telegram канал "Бушующий мир".

На видео видно, что человек посреди улицы открывает огонь сначала в воздух, а затем стреляет в охранников у посольства. Прибывшие на место силовики ликвидировали злоумышленника.

Напомним, ранее на севере Буркина-Фасо исламистские экстремисты устроили засаду на автоколонну, в результате чего погибли по меньшей мере 30 мирных жителей, а также 17 солдат и бойцов-добровольцев.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку