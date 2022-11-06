В Танзании пассажирский самолет упал в озеро – на борту было более 50 человек (видео)

В воскресенье, 6 ноября в Танзании самолет ATR-42-500 местной авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктори, в самолете находились 53 человека.

Об этом пишет Independent.

Авария произошла, когда самолет пытался приземлиться в аэропорту Букобы.

Как пишут местные СМИ, причиной падения стали плохие погодные условия – шторм и сильные дожди.

"Рейс Precision Air PW 494 попал в аварию на подлете в аэропорт Букобы. На место выехала спасательная группа, более подробная информация будет опубликована в течение 2 часов", – говорится в заявлении авиакомпании.

На месте аварии продолжается спасательная операция. Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате авиакатастрофы.

Напомним, в Италии разбился вертолет, все, кто был на борту – погибли.

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