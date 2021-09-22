В Ташкенте экстренно сел пассажирский самолет: на борту умерла женщина

В Ташкенте экстренно сел пассажирский самолет: на борту умерла женщина

Пассажирке было 83 года.

В столице Узбекистана, Ташкенте, вынужденно сел самолет British Аirways из-за смерти пассажирки.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что женщине было 83 года. Во время полета пассажирка пожаловалась на самочувствие. "Командир решил совершить вынужденную посадку в Ташкенте, однако сразу после этого пассажирка умерла", — сказал представитель местного аэропорта.

Сейчас судно перебуае на запасной стоянке. Пассажиров самолета разместили в зале для транзитных пассажиров. Рейсы восстановят, когда закончится оформление всех необходимых документов.

К слову, самолет британской компании British Аirways летел из столицы Пакистана Исламабада в Лондон.

Как сообщалось, в России близ Иркутска в результате аварийной посадки пассажирского самолета погибли 4 человека. Еще 12 — госпитализированы. Самолет при повторном заходе на посадку не дотянул до полосы аэропорта и упал.

Новости мира: в России в результате аварийной посадки пассажирского самолета погибли 4 человека

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