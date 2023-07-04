В Татарстане обнаружили завод по производству дронов Shahed: Иран учит специалистов

На сегодняшний день ангар для сборки беспилотников занимает около 40 тыс. кв. м. – примерно шесть футбольных полей.

Россияне строят в Татарстане завод по производству и сборке иранских беспилотников типа Shahed на территории особой экономической зоны "Алабуга".

Об этом говорится в расследовании "Протокола".

Журналисты выяснили, что Иран поставляет россиянам комплектующие для дронов типа Shahed и обучает на своей территории специалистов "Алабуги". Первая такая поездка специалистов в Иран состоялась в марте 2023 года. Всего в планах – подготовить более 200 человек.

Иран также передает России планирования, список оборудования, технологических действий, технологические карты и конструкторскую документацию, которую в стране-агрессоре адаптируют под их производство.

По данным расследователей, возможная стоимость контракта Тегерана и Москвы по дронам оценивается в 115-130 млрд руб. Журналисты обратили внимание, что во внутренних документах дроны называются "лодками", а Иран — Беларусью.

Источники издания рассказали, что проект по строительству завода по производству Shahed предусматривал финансирование в размере 80 млрд руб., однако из бюджета было выделено лишь 30. Остальную сумму мог выделить глава российского Банка "ВТБ" Андрей Костин.

На сегодняшний день ангар для сборки беспилотников занимает около 40 тыс. кв. м. Руководство "Алабуги" хочет начать в 2024 году производить там часть деталей, а затем провести автоматизацию производства.

"По информации одного из наших источников, эффективность сборки в результате должна превзойти иранскую в десятки раз, а итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч квадратных метров. Это будет, по сути, отдельная деревня, которая занимается исключительно производством дронов для российской армии. Уже сейчас нам известно о привлечении студентов, в том числе иностранных, для производства иранских дронов", – говорится в расследовании.

Что известно о производстве иранских дронов в России

В середине июня британская разведка сообщила, что Иран увеличил партии поставок дронов в Россию с помощью кораблей через Каспийское море. В то же время, Россия работает над началом внутреннего производства БПЛА с помощью Ирана. Речь идет о заводе по производству дронов.

18 июня в Москву также прибыл из Тегерана очередной грузовой самолет Ил-76. Вероятно, он доставил новую партию дронов Shahed-136.

В то же время в июне украинский генерал и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж заявлял, что Иран начал поставлять в РФ технологии по производству беспилотников, и о планах по строительству завода по изготовлению БПЛА на базе в Татарстане. По оценкам Маломужа, российский завод сможет производить 2000 дронов в год, а то и больше.

Заметим, что в мае в Центре нацсопротивления информировали, что Россия рассматривает возможность устроить производство Shahed в Беларуси.

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