В Татарстане спилили крест на могиле местного жителя: власти посоветовали не ставить новый

В Татарстане спилили крест на могиле местного жителя: власти посоветовали не ставить новый

Родственники умершего твердят о "политике национализма в районе".

Россияне Татарстана жалуются на негласный запрет на установку православных крестов на кладбищах.

Об этом пишет "Вечерняя Казань".

Так, в райцентре Актаныш на могиле мужчины спилили крест. Родственники умершего обратились к местным властям, но чиновники убеждали их не ставить крест еще раз, чтобы не сердить мусульман. Семья мужчины подчеркивает, что официально кладбище является не мусульманским, а общественным.

"Мы сначала хотели похоронить Витю на том кладбище, где наш отец похоронен, но нам сразу сказали, что оно только для мусульман. Тогда взяли разрешение на захоронение на другом кладбище, где уже есть могилы православных умерших", — говорит родственница покойного.

По ее словам, смотритель кладбища заявил, что не рекомендует ставить на могиле крест, так как местные мусульмане могут его снести. Он добавил, что местный мулла (исламский священнослужитель — Ред.) не разрешает устанавливать кресты на православных могилах.

Фото: "Вечерняя Казань"

Семья умершего все-таки поставила деревянный крест на могиле, но через несколько дней крест спилили. Родные жалуются, что местные власти не помогли разобраться в ситуации, а наоборот, "вылили море негатива".

Вандалов, срезавших крест, тоже не нашли, дело приостановили. Участковый полиции якобы предложил перезахоронить мужчину "где-нибудь в другом месте".

"Мы просто шокированы политикой национализма в районе! А как же толерантность, о которой столько говорят? В нашей семье тоже есть представители разных конфессий, но мы все друг друга уважаем. Власти района просто обязаны что-то предпринять в этой ситуации, чтобы не допускать дискриминации", — сетует родственница умершего мужчины.

Напомним, что Госдума РФ лишила Татарстан президента.

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