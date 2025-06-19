На Тайване хотят имитировать условия войны в Украине: с какой целью

Военные Тайваня. / © Associated Press

Реклама

Американская компания Skydio считает, что война на Украине продемонстрировала всему миру новый уровень инновационного применения беспилотников. Именно этот опыт, по словам представителей компании, должен стать основой развития технологий дронов на Тайване в условиях угрозы со стороны Китая.

Об этом пишет издание Nikkei Asia.

"Украина показала, как выглядит креативное использование дронов в войне. А создание испытательного центра, способного моделировать условия радиоэлектронной борьбы, как в войне с Россией, – это критически важный шаг для Тайваня", – заявил Марк Валентайн, глобальный директор по стратегии нацбезопасности Skydio во время визита в Тайбэй.

Реклама

По его словам, испытательные полигоны должны имитировать условия реальной электромагнитной среды, похожей на ситуацию в Украине, где российская армия активно применяет средства РЭБ против украинских дронов. Это позволит создать высокоустойчивые к РЭБ БПЛА, которые будут эффективны даже в самых сложных боевых условиях.

Асимметричная оборона Тайваня и роль дронов

Власти Тайваня под руководством нового президента Лай Чинг-де рассматривают беспилотники как ключевой элемент асимметричной оборонной стратегии. В планах – развитие исследовательской и производственной инфраструктуры для дронов. Однако эти проекты сталкиваются с политическими и бюджетными препятствиями: контролируемый оппозицией парламент заморозил часть финансирования, в том числе 50% бюджета на аэрокосмический парк в уезде Цзяи.

"Если сотни дронов работают в условиях города, их сигналы мешают друг другу. Поэтому полигоны для тестирования - жизненно необходимы", - подчеркнул Валентайн. Такая площадка могла бы стать не только опорой для местной отрасли, но и центром международного сотрудничества.

Украина как пример гибкой дроновой войны

Skydio указывает на украинский опыт борьбы с Россией как уникальный образец для стран, сталкивающихся с угрозой большой войны. К примеру, атака Украины 1 июня на российские авиабазы с помощью дронов, размещенных на территории РФ, продемонстрировала способность более слабой стороны эффективно использовать технологии.

Реклама

Валентайн подчеркнул, что война в Украине радикально изменила подход к электронной войне:

"20 лет США имели контроль над воздухом, землей, спектром - РЭБ нас не волновала. Но Украина показала, что это уже не так".

Skydio и глобальное противостояние в дроновой индустрии

Skydio оказалась в центре геополитического напряжения: Китай ввел санкции против компании за вероятное сотрудничество с Тайванем, хотя единственным клиентом была пожарная служба. В то же время, компания уже давно работает над диверсификацией поставок и отказом от китайских компонентов.

"Мы поняли после COVID: быть зависимыми от чужой цепи поставки - рискованно. Сегодня у нас есть альтернативы", - сказал Валентайн.

Реклама

По его мнению, технологические войны неразрывно связаны с торговыми, и важность независимой цепи поставок только возрастает:

"Мы видели, как дроновые компоненты становились объектами экономического давления в конфликтах. Это ключевой сигнал для будущего".

Ранее сообщалось, что Тайвань заключил стратегическое соглашение с американско-немецкой компанией Auterion о поставке программного обеспечения для беспилотников, которое уже использовалось на фронте в Украине.