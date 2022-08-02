На Тайване приземлился самолет с Нэнси Пелоси: реакция Китая

Воздушное судно преземлилось в аэропорту Тайбэя – столицы Тайваня. По данным СМИ, самолет сопровождали американские истребители и авианосцы.

Об этом свидетельствуют данные сервис Flightradar24, отслеживающего перемещение самолетов в реальном времени.

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Местные СМИ публикуют видео, где видно, как американская политик вышла из самолета, где ее встретила делегация.

В Китае выразили решительный протест в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань и осудили его. В МИД КНР заявили, что приезд Пелоси серьезно нарушает принцип "одного Китая и положения китайско-американских коммюнике".

Спикер Палаты представителей США Пелоси опубликовала на своей странице официальное заявление относительно своего визита в Тайвань.

"Визит нашей делегации Конгресса на Тайвань свидетельствует о непреклонной преданности Америки в поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наши переговоры с руководством Тайваня еще раз подтверждают нашу поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, в частности продвижение свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона", - отметила она.

Как сообщалось ранее в местных СМИ, тайваньские силы на западных островах перешли в состояние "боевой готовности". По данным изданий, китайские военные стягивают на остров бронетехнику и авиацию. В частности, в Китае была замечена перевозка межконтинентальной ракеты DF5b.

Отметим, что самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура около 11:00 по Киеву, а через три часа повернул в направлении Тайваня. По данным Reuters, самолет Пелоси до сих пор не подал запрос на посадку на Тайване. Reuters пишет, что пока нет точной информации, действительно ли Пелоси и ее делегация находятся на борту самолета.

Как писало Reuters, ссылаясь на собственные источники, перед посадкой Пелоси появилась информация, что несколько китайских военных самолетов пролетели близко к средней линии, разделяющей Тайваньский пролив, а военные корабли проплывали вплотную к неофициальной линии разграничения.

Напомним, в России визит Пелоси на Тайвань назвали "провокацией" и поддержали Китай.

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