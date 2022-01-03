В Тайване произошло мощное землетрясение, толчки которого почувствовали три страны

В Тайване произошло мощное землетрясение, толчки которого почувствовали три страны

Информация о пострадавших или повреждение не поступало.

Сегодня, 3 января, на острове Тайвань было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой колебания 6,0 балла. Подземные толчки почувствовали 3 ближайших страны.

Об этом ссылаясь на данные Центрального метеорологического бюро (CWB) сообщает Taiwan News.

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По информации CWB, эпицентр землетрясения был зафиксирован в 56,7 км от округа Хуалянь на глубине 19,4 км. Интенсивность землетрясения зарегистрирована как 4 балла в округе Илань, Тайбэй и Новый Тайбэй. Уровень интенсивности 3 был зафиксирован в уезде Хуалянь, городе Тайчжун, уезде Синьчжу, городе Таоюань, Синьчжу и уезде Чанхуа. Самая низкая интенсивность - 1 была зафиксирована в Гаосюне, Тайнане, Пиндунге и Пэнху.

Кроме того, землетрясение почувствовали жители трех стран: Япония, Филиппины и Китай.

Отмечается, что информация о пострадавших или повреждении не поступала.

Напомним, у побережья греческого острова Крит третий раз за последние несколько дней зафиксировали землетрясение. Однако на этот раз он был сильным и достиг отметки магнитудой 5,2 балла.

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