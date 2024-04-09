В Тайване пройдут ежегодные военные игры: на них отработают сценарии нападения Китая на остров

На ежегодных военных играх Тайваня в этом году будут отрабатываться зоны войны на море на случай внезапного нападения Китая.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что на ежегодных военных учениях в этом году будут отрабатывать зоны "нападения" на море, чтобы прорвать блокаду и имитировать сценарий, если Китай внезапно превратит одно из своих регулярных учений вокруг острова в реальную атаку.

Об этом пишет Reuters.

Китай, считающий Тайвань "своей территорией", в последние четыре года проводит регулярные учения вокруг острова в море, чтобы нажать на Тайбэй, чтобы тот признал претензии Пекина на суверенитет страны.

Военные игры в Тайване будут проходить в течение восьми дней, после чего уже в июле состоятся фактические боевые учения.

Руководитель совместного отдела планирования боевых действий Министерства обороны Тайваня Тунг Чжи-син сказал во время брифинга, что на учениях будут отрабатывать действия быстрого реагирования, если Китай внезапно решит напасть на страну.

В учениях будут задействованы военно-морские, воздушные силы и силы береговой охраны, береговое противокорабельное вооружение и беспилотники, чтобы создать морскую "цепь нападения", добавил он.

"Кроме того мы будем использовать военно-морские и военно-воздушные силы и корабли береговой охраны для совместного проведения операций сопровождения, чтобы гарантировать, что морские и воздушные сообщения с внешним миром будут оставаться открытыми", — добавил Тунг.

После вторжения России в Украину два года назад Тайвань изучал, какие уроки он может извлечь и интегрировать в собственные учения, особенно то, как меньшие по размеру украинские силы смогли отразить нападение российской армии.

Тунг Чжи-син сказал, что они снова будут представлены в этом году вместе с уроками, извлеченными из войны в Секторе Газа.

Президент Тайваня Цай Инвень отстаивала идею "асимметричной войны", чтобы сделать силы Тайваня, которые намного меньше китайских, более мобильными и сложными для нападения, например, с помощью ракет и беспилотников, установленных на автомобилях.

Напомним, японцы готовятся к возможной агрессии со стороны Китая.

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