В Тайване пройдут ежегодные военные игры: на них отработают сценарии нападения Китая на остров

На ежегодных военных играх Тайваня в этом году будут отрабатываться зоны войны на море на случай внезапного нападения Китая.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что на ежегодных военных учениях в этом году будут отрабатывать зоны "нападения" на море, чтобы прорвать блокаду и имитировать сценарий, если Китай внезапно превратит одно из своих регулярных учений вокруг острова в реальную атаку.
Об этом пишет Reuters.
Китай, считающий Тайвань "своей территорией", в последние четыре года проводит регулярные учения вокруг острова в море, чтобы нажать на Тайбэй, чтобы тот признал претензии Пекина на суверенитет страны.
Военные игры в Тайване будут проходить в течение восьми дней, после чего уже в июле состоятся фактические боевые учения.
Руководитель совместного отдела планирования боевых действий Министерства обороны Тайваня Тунг Чжи-син сказал во время брифинга, что на учениях будут отрабатывать действия быстрого реагирования, если Китай внезапно решит напасть на страну.
В учениях будут задействованы военно-морские, воздушные силы и силы береговой охраны, береговое противокорабельное вооружение и беспилотники, чтобы создать морскую "цепь нападения", добавил он.
"Кроме того мы будем использовать военно-морские и военно-воздушные силы и корабли береговой охраны для совместного проведения операций сопровождения, чтобы гарантировать, что морские и воздушные сообщения с внешним миром будут оставаться открытыми", — добавил Тунг.
После вторжения России в Украину два года назад Тайвань изучал, какие уроки он может извлечь и интегрировать в собственные учения, особенно то, как меньшие по размеру украинские силы смогли отразить нападение российской армии.
Тунг Чжи-син сказал, что они снова будут представлены в этом году вместе с уроками, извлеченными из войны в Секторе Газа.
Президент Тайваня Цай Инвень отстаивала идею "асимметричной войны", чтобы сделать силы Тайваня, которые намного меньше китайских, более мобильными и сложными для нападения, например, с помощью ракет и беспилотников, установленных на автомобилях.
Напомним, японцы готовятся к возможной агрессии со стороны Китая.
Читайте также ведущие новости дня: