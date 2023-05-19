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В Тбилиси сел первый за 4 года российский самолет: грузины устроили протест (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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В Тбилиси сел первый за 4 года российский самолет: грузины устроили протест (фото, видео)

Грузины устроили в аэропорту Тбилиси протест 19 мая из-за прилета российского самолета / Фото: Getty Images

Первым рейсом из Москвы прибыла делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей.

В Тбилиси 19 мая приземлился самолет российской авиакомпании "Азимут", выполнивший первый прямой рейс из Москвы после четырехлетнего перерыва. Грузины в аэропорту устроили протест.

Об этом сообщает грузинское издание Formula news.

Российский самолет отправился из аэропорта "Внуково" и приземлился в Тбилиси в 13:17 по местному времени. Этот авиарейс из Москвы стал первым после отмены ограничений на прямые перелеты между Россией и Грузией.

Заметим, что по случаю событий пассажиров российского самолета угощали шампанским.

По информации издания "Эхо Кавказа", этим первым рейсом из Москвы в грузинскую столицу прибыла делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей.

Российский самолет, выполнивший первый за 4 года рейс из Москвы в Тбилиси / © Getty Images
Российский самолет, выполнивший первый за 4 года рейс из Москвы в Тбилиси / Фото: Getty Images

Оппозиция Грузии и другие противники возобновления прямых авиарейсов в Россию устроили в аэропорту Тбилиси протест. Митингующие встретили самолет из Москвы с протестными плакатами, флагами Грузии, Евросоюза и Украины.

В аэропорту Тбилиси протестуют противники отмены ограничений на авиаперелеты между Грузией и Россией / © Getty Images
В аэропорту Тбилиси протестуют противники отмены ограничений на авиаперелеты между Грузией и Россией / Фото: Getty Images
На протесте в Тбилиси зафиксированы украинские флаги / © Getty Images
На протесте в Тбилиси зафиксированы украинские флаги / Фото: Getty Images

На место происшествия прибыли усиленные наряды правоохранителей. Судя по опубликованным фото с места протестов, уже есть первые задержанные.

В аэропорту Тбилиси уже есть первые задержанные во время протеста / © Getty Images
В аэропорту Тбилиси уже есть первые задержанные во время протеста / Фото: Getty Images

В Тбилиси сел первый за 4 года российский самолет: грузины устроили протест

В Тбилиси сел первый за 4 года российский самолет: грузины устроили протест

Возобновление авиарейсов между Грузией и РФ

Президент России Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии, кроме длительного пребывания для работы и учебы. Также был отменен запрет на прямые авиаперелеты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала отмену визового режима и возобновление авиарейсов из РФ и назвала это очередной провокацией.

В Евросоюзе тоже раскритиковали согласие грузинских властей возобновить авиасообщение с РФ и выразили опасения за "европейский путь Грузии".

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Дата публикации
Просмотры
1309
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