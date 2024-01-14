В Тбилиси состоялся протест из-за "осквернения" религиозной иконы Сталина — подробности, фото

В Тбилиси прошел большой протест возмущенных "осквернением" иконы с Иосифом Сталиным.
В субботу, 13 января, в столице Грузии – Тбилиси – прошла акция протеста с требованием строгого наказания женщины, обвиняемой в порче религиозной иконы с изображением советского диктатора Иосифа Сталина.
Об этом сообщает грузинский проект SOVA.
Как пишут СМИ, подозреваемая в знак протеста брызнула краской на икону, которая была выставлена в главном Соборе Святой Троицы в Тбилиси. На иконе изображено, как родившийся в Грузии Сталин – атеист, жестоко подавлявший религию в Советском Союзе – получает благословение от русской православной святой Матроны Московской во время Второй мировой войны.
Один из лидеров движения, участник акции Зураб Махарадзе, заявил, что демонстранты требуют "наказания всех тех, кто обращается с нашей матерью-церковью в той форме, которая переходит границу".
Демонстранты хотят, чтобы административное дело о мелком хулиганстве, начатое по факту порчи иконы, переквалифицировали в уголовное дело.
Одновременно они призывают усилить наказание за незаконное препятствие в исполнении религиозных обрядов из-за насилия, угроз или образа чувств верующих. В настоящее время эта статья Уголовного кодекса Грузии предусматривает до года лишения свободы.
По некоторым оценкам, участие в акции приняли до трех тысяч человек.
Напомним, по данным Израиля, ХАМАС хотел устроить теракты в Европе.
Читайте также: