В Тбилиси участники пророссийского митинга сорвали и сожгли флаги Евросоюза

Участники акции требуют референдума по закону об "иноагентах", а также сближении отношений с Россией.

В столице Грузии участники пророссийского ультраправого движения Alt-Info устроили акцию против Европейской интеграции, во время которой скандировали антизападные лозунги, сожгли флаг Европейского союза.

Участники акции требуют провести национальный референдум по закону об "иноагентах", информирует Liga.net.

По мнению протестующих, решение о принятии данного закона должны принимать не депутаты парламента, а население страны.

В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, что центр города был перекрыт шествием нескольких тысяч пророссийских митингующих организации Alt-Info. Все они выступают против "иностранного вмешательства в Грузию", а также за сохранение "семейных ценностей и стабильности".

Местные журналисты сообщают, что митингующие ведут себя агрессивно. Они оскорбляют протестующих против закона об "иноагентах", требуют сближения с Россией и уменьшения отношений со странами Запада.

Когда протестующие пришли к зданию парламента, то начали срывать и курить флаги Евросоюза. Полиция пыталась помешать таким действиям, но на них набросились протестующие. Также участники акции требуют от полиции отпустить задержанных.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Грузии Иракли Гарибашвили на фоне протестов против закона об "иноагентах" назвал украинских политиков "грязными неудачниками".

Позже представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал скандальные заявления грузинских властей, которые в последние дни раздаются в сторону Украины. Он заверил, что заявления грузинских политиков "не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов".

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