В Тбилиси в многоквартирном доме произошел мощный взрыв, есть пострадавшие (видео)

По информации местных властей, пострадало 5 человек.

В столице Грузии Тбилиси в многоквартирном доме произошел мощный взрыв, после чего – пожар. Вероятной причиной взрыва стала утечка газа.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Катастрофа произошла в одном из девятиэтажных жилых домов в районе поселения Вазисубани. Пожар возник на первом этаже здания. На момент инцидента, по информации местных властей, жертв нет, но есть пострадавшие.

Как сообщил представитель районной администрации Ника Элисашвили, в результате сильного взрыва в девятиэтажном доме пострадали 5 человек, один из них получил ожоги тела, а остальные – легкие повреждения.

Отмечается, что пожар, возникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси, удалось ликвидировать. Эвакуированные жители смогут переночевать в гостиницах. В корпусе, где произошел взрыв, пока не возобновлена подача электроэнергии. На месте работают представители энергораспределительной компании.

Как сообщалось ранее, в Пакистане 18 декабря мощный взрыв разрушил здание банка, в результате чего погибли и ранены.

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