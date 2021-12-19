В Тбилиси в многоквартирном доме произошел мощный взрыв, есть пострадавшие (видео)

По информации местных властей, пострадало 5 человек.
В столице Грузии Тбилиси в многоквартирном доме произошел мощный взрыв, после чего – пожар. Вероятной причиной взрыва стала утечка газа.
Об этом сообщают грузинские СМИ.
Катастрофа произошла в одном из девятиэтажных жилых домов в районе поселения Вазисубани. Пожар возник на первом этаже здания. На момент инцидента, по информации местных властей, жертв нет, но есть пострадавшие.
Как сообщил представитель районной администрации Ника Элисашвили, в результате сильного взрыва в девятиэтажном доме пострадали 5 человек, один из них получил ожоги тела, а остальные – легкие повреждения.
Отмечается, что пожар, возникший из-за взрыва в жилом доме в Тбилиси, удалось ликвидировать. Эвакуированные жители смогут переночевать в гостиницах. В корпусе, где произошел взрыв, пока не возобновлена подача электроэнергии. На месте работают представители энергораспределительной компании.
Как сообщалось ранее, в Пакистане 18 декабря мощный взрыв разрушил здание банка, в результате чего погибли и ранены.
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