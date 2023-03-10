В Тбилиси во время протестов группа силовиков жестоко избила женщину – командир Грузинского национального легиона (видео)

Силовики избили беззащитную женщину и бросили ее, побежав за другими протестующими.

Во время разгона протеста 8 марта в Тбилиси силовики набросились на безоружную женщину и избили ее группой.

Видео опубликовал командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

"Это настоящее лицо грузинского правительства, которое бьет грузинскую женщину, которая хочет быть свободной", — подписал он видео.

На кадрах, которых Мамука распространил, видно, как стражи порядка бегут за митингующими, в какой-то момент женщина падает и к ней подбегают силовики и начинают жестоко бить ногами. Активистка руками закрывает лицо. После того, как они ее избили, бросили и побежали дальше других протестующих.

Это реальная сторона Георгиевского государственного союза, beating в Георгийский wonman who wants to be free ! ‍♀️ _ _ _ _ — Mamuka Mamulashvili (@Mamulashvili_M) 9 марта 2023

Пока официального подтверждения этому нет.

Напомним, в Грузии третий день продолжаются масштабные протесты. Акции протеста распространились на другие города. Митингующие требуют уйти пророссийское правительство в отставку и провести досрочные выборы.

МВД Грузии сообщило об освобождении протестующих, задержанных на митингах 7 и 8 марта, в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе. Речь идет о 133 задержанных активистах. Впрочем, одного — не отпустили из-за якобы нападения на полицейских.

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