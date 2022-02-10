В течение двух месяцев мужчина выиграл в лотерею 264 раза: как ему это удалось

В течение двух месяцев мужчина выиграл в лотерею 264 раза: как ему это удалось

Во время игры он использовал свою стратегию.

Американец выиграл в лотерею 264 раза за два месяца благодаря интуиции. Счастливчик планирует инвестировать полученные деньги.

Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что он использовал ту же комбинацию из трех цифр на 104 билетах и таким образом получил главный приз в 500 долларов по каждому из них. В общей сложности мужчина выиграл 52 тысячи долларов.

По этой же стратегии американец разбогател еще на 80 тысяч долларов, только уже при использовании другой комбинации из трех цифр на 160 билетах.

"У меня было особое чувство. Когда у вас есть такое чувство, просто играйте!" – сказал мужчина.

Напомним:

Супружеская пара из штата Висконсин Тамми и Клифф Вэбстер сорвала джекпот лотереи Powerball в размере $316,3 млн. Они купили лотерейный билет в городе Грин-Бей. Во время розыгрыша 5 января им удалось угадать все выигрышные номера: 6, 14, 25, 33, 46 и дополнительный шарик Powerball 17.

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