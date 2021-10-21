В течение лета Китай дважды испытал гиперзвуковую оружие, Пентагон потрясен — СМИ

Испытания гиперзвуковой оружия было осуществлено с помощью ракеты "Чанчжэн". / Associated Press

Испытание было осуществлено с помощью ракеты "Чанчжэн", созданной дочерним предприятием CASC.

Китайские военные дважды провели испытания гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), который может нести ядерное оружие.

Об этом со ссылкой на четыре собственных источника с оценкам американской разведки, сообщает Financial Times.

"Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которыми не обладают Соединенные Штаты Америки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое было осуществлено 13 августа и буквально ошеломило Пентагон и разведку США, а последнее испытание приходится на 27 июля.

По информации источников, гиперзвуковой летательный аппарат был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, входящей в состав аэрокосмической научно-технической корпорации страны CASC — China Aerospace Science and Technology Corporation.

Напомним:

Ранее Китай опровергла информацию о тайном испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд. В КНР заявляют, что тестировали "космический корабль", а не новое гиперзвуковое оружие.

способной нести ядерный боезаряд. В КНР заявляют, что тестировали "космический корабль", а не новое гиперзвуковое оружие. В свою очередь в прошлом месяце Северная Корея заявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету. А в июле Россия сделала аналогичное заявление, указав, что ее ракета была запущена с фрегата в Белом море.

Новости мира: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный боезаряд

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