В Тегеране мощные взрывы: Хегсет заявил о близкой победе

Министр войны США Пит Хегсет / © Associated Press

Реклама

Министр войны США Пит Хегсет заявил о близкой победе над Ираном, анонсировав новые волны ударов по территории страны. Его заявление прозвучало во время мощных ударов Израиля по иранской столице Тегерану.

Во время общения с журналистами в среду, 4 марта, глава Пентагона отметил, что правящий в Иране режим скоро осознает свое поражение, передает Clash Report.

«Америка побеждает — решительно, сокрушительно и безжалостно», — сказал Пит Хегсет.

Реклама

По его словам, менее чем через неделю две самые мощные воздушные силы мира (то есть США и Израиль — ТСН.ua) будут иметь полный контроль над иранским небом.

Пит Хегсет добавил, что на Иран надвигаются новые, еще большие волны ударов.

Он подчеркнул, что США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб.

«Это никогда не должно было быть честной борьбой, и это не честный бой. Мы бьем их, пока они лежат», — отметил при этом глава Пентагона.

Реклама

Тем временем в Сети распространяют видео новых атак Израиля на иранскую столицу Тегеран.

На опубликованных кадрах видны клубы дыма, которые поднимаются над местами ударов.

Война США против Ирана: последние заявления

Напомним, руководство Ирана заявило, что не будет вести переговоры с США и может продолжать войну «бесконечно долго».

Президент США Дональд Трамп заявлял, что военная операция США против Ирана может длиться ориентировочно четыре недели. По его словам, ее ход пока соответствует плану. Удары Америки и ее союзников, говорит глава Белого дома, оказались более эффективными, чем ожидалось.

Реклама

В то же время американский президент анонсировал новую «большую волну» ударов по Ирану. Трамп оценил, что сейчас «все происходит очень хорошо». Впрочем, «большая волна даже не состоялась, она наступит вскоре».