В Техасе из-за наводнений погибли по меньшей мере 43 человека

Последствия наводнения

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В результате мощных наводнений , накрывших округ Керр в штате Техас (США), погибли по меньшей мере 43 человека. Среди них – 15 детей. Еще 27 детей числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Кэрр Ларри Лейта и мэра города Кэррвилл Далтона Райса.

Во время пресс-конференции Ларри Лейт сообщил, что стихия унесла жизни как минимум 28 взрослых и 15 детей. По его словам, пятеро детей и еще 12 взрослых остаются не идентифицированными.

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Мэр Керрвилла Далтон Райс сообщил, что пропавшими без вести числятся 27 детей из детского лагеря Camp Mystic.

"Мы знали, что сегодня будет такой день, поэтому наши цифры будут постоянно меняться", - сказал он.

Спасательные службы продолжают поисковые работы в регионе, наиболее пострадавшем от паводков.

Ранее сообщалось, что национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию из-за внезапного сильного наводнения в Техас .

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Мы ранее информировали, что власти разыскивают 23 девушек, которые считаются пропавшими без вести после затопления места их ночлега в летнем лагере около 04:00 по местному времени .