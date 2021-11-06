В Техасе во время музыкального фестиваля произошла давка: ужасно погибли 8 человек

На месте работали медики.
В Хьюстоне (Техас) восемь человек погибли и много получили травмы во время давки на музыкальном фестивале, организованном рэпером Тревисом Скоттом.
Об этом пишет издание Mirror.
На кадрах, попавших в социальные сети, видно, как медики проводят реанимацию нескольких людей, лежащих на полу среди толпы, а рэпер выступает на сцене.
По последним данным, по меньшей мере, десяток человек получили серьезные ранения. На месте работали медики и полиция.
Напомним, в США на вечеринке по случаю праздника Хэллоуин произошла стрельба. Два человека погибли, еще пять пострадали.
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