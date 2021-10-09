В Техасе всего через двое суток восстановили запрет на прерывание беременности

В Техасе всего через двое суток восстановили запрет на прерывание беременности

Активисты призывают Верховный суд США "вмешаться и остановить это безумие".

В американском штате Техас в пятницу, 8 октября, апелляционный суд Пятого округа разрешил властям возобновить запрет на большинство абортов. Это произошло всего через двое суток после того, как клиники снова начали принимать пациенток.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что постановление суда возобновило самый строгий в США закон об абортах, который запрещает добровольно прерывать беременность после обнаружения сердечной деятельности (обычно около шести недель). Ограничение не предусматривает исключений в случаях изнасилования или инцеста.

"Пациенты снова погружаются в состояние хаоса и страха", — сказала президент Центра репродуктивных прав Нэнси Нортап. Она призвала Верховный суд США "вмешаться и остановить это безумие".

В среду окружной судья США Роберт Питман в ответ на иск Министерства юстиции приостановил действие запрета, назвав его "оскорбительным лишением" конституционного права на аборт.

Сразу после этого несколько клиник штата немедленно возобновили операции по прерыванию беременности.

Жесткий закон начал действовать в Техасе 1 сентября, до этого на территории штата работали около двух десятков клиник по абортам. Американский президент Джо Байден ранее назвал решение Техаса "беспрецедентной атакой" на права женщин.

Ранее в Мехико во время многотысячных протестов против абортов 15-летней девушке сделали ультразвуковую диагностику.

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