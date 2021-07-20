В Техасе взлетел на воздух дом: взрывную волну ощутили в радиусе более 1,6 километра

Обломки дома разлетелись на десятки метров.
Шесть человек получили травмі в результате взрыва дома в американском городе Плейно, что в штате Техас.
Об этом информирует местный телеканал NBC DFW со ссылкой на пожарные службы.
Пока о причинах взрыва не сообщается.
Сейчас дом полностью разрушен, обломки разлетелись на десятки метров.
Взрывную волну ощутили даже жители домов в радиусе более 1,6 километра. Один из жителей района даже сообщил о повреждении окон свое дома.
По информации пожарных служб, троих пострадавших пришлось госпитализировать.
Читайте также:
- В оккупированном Донецке произошел взрыв на газопроводе: начался пожар
- В Смеле произошел взрыв газового баллона дома: погиб владелец
- В Запорожье на частном предприятии произошел взрыв: пострадали два человека