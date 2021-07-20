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В Техасе взлетел на воздух дом: взрывную волну ощутили в радиусе более 1,6 километра

В Техасе взлетел на воздух дом: взрывную волну ощутили в радиусе более 1,6 километра

Getty Images

Обломки дома разлетелись на десятки метров.

Шесть человек получили травмі в результате взрыва дома в американском городе Плейно, что в штате Техас.

Об этом информирует местный телеканал NBC DFW со ссылкой на пожарные службы.

Пока о причинах взрыва не сообщается. 

Сейчас дом полностью разрушен, обломки разлетелись на десятки метров. 

Взрывную волну ощутили даже жители домов в радиусе более 1,6 километра. Один из жителей района даже сообщил о повреждении окон свое дома.

По информации пожарных служб, троих пострадавших пришлось госпитализировать.

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