В Техасе взлетел на воздух дом: взрывную волну ощутили в радиусе более 1,6 километра

В Техасе взлетел на воздух дом: взрывную волну ощутили в радиусе более 1,6 километра

Обломки дома разлетелись на десятки метров.

Шесть человек получили травмі в результате взрыва дома в американском городе Плейно, что в штате Техас.

Об этом информирует местный телеканал NBC DFW со ссылкой на пожарные службы.

Пока о причинах взрыва не сообщается.

Сейчас дом полностью разрушен, обломки разлетелись на десятки метров.

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Взрывную волну ощутили даже жители домов в радиусе более 1,6 километра. Один из жителей района даже сообщил о повреждении окон свое дома.

По информации пожарных служб, троих пострадавших пришлось госпитализировать.

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